Москва, , 06:07 — REGNUM Во вторник, 29 марта, в Москве будет облачно, снег, мокрый снег, дождь, гололедица, температура воздуха +1… +3 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Весна в Москве. МИД Дарья Антонова © ИА REGNUM

В ночь на 30 марта в Москве облачно с прояснениями, небольшой снег, гололедица. Температура воздуха −6… −4 °C.

Ветер северо-западный 5−10 м/с, на порывах до 15 м/с, ночью — западный 6−11 м/с. Атмосферное давление 734 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +0… +5 °C днём. Ночью — −9… −4 °C.

В среду, 30 марта, днём в столице ожидается +2… +4 °C, по области −1… +4 °C, облачно с прояснениями, местами небольшие осадки. Ночью в регионе ожидается −10… −5 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, погодные условия в Москве и Московской области остаются потенциально опасными из-за сильного ветра.

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