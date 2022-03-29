Москва, , 06:04 — REGNUM Издевательства и садизм, проявленный украинскими нацистами по отношению к русским военнопленным, говорит о том, что они исповедуют идеологию беспредельной тьмы, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на «Первом канале».

Сергей Кургинян Дарья Антонова © ИА REGNUM

«За рамками определенной воинской жестокости начинается то, что разлагает любые вооруженные силы. Это не так, что чем больше зверств, тем мы мощнее. Они занимаются фактически саморазложением. Вот эти зверства, помимо того, как они ужасны, они безумно разлагают их самих. Они превращаются в какой-то международную террористическую банду, которая уже выступает не от имени государства, и не от имени какой-то нормальной идеологии, а от имени того, что говорил Бандера», — заявил Кургинян.

По его словам, никто всерьез не понимает, что Бандера говорил не на языке христианства или внятной идеологии, а от лица чего-то очень темного. И все эти разговоры о призыве украинскими властями ведьм для того, чтобы они каким-то образом расправились с президентом России Владимиром Путиным, уже говорят о чем-то более глубинном.

«Мы присутствуем при большей тьме, чем можем вообразить, и при большей тьме, чем делали нацисты (хотя казалось бы, куда больше). Вот эта идеология бешеных зверей, она оказывается сейчас очень востребована», — добавил эксперт.