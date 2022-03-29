Якутск, 29 марта, 2022, 06:04 — ИА Регнум. В якутском отделении «Единой России» назвали недопустимым поведение представителя партии в Госсобрании региона Павла Ксенофонтова оскорбившего избирателя. С ним провели беседу, сообщила газета «Якутск Вечерний».

Иван Шилов ИА REGNUM «Единая Россия»

Читайте также: Депутат Якутии оскорбил своего избирателя в ответ на критику

«Данное поведение депутата недопустимо. Партия требует от всех своих депутатов строгого соблюдения норм деловой и просто человеческой этики», — отметили в пресс-службе ЕР.

После этого разговора Павел Ксенофонтов удалил свои оскорбительные сообщения из соцсети и обещал больше так не делать. Если бы депутат не просто представлял партию в Госсобрании, а являлся бы её членом, то ему пришлось бы нести за свой поступок дисциплинарную ответственность, подчеркнули в региональном отделении «Единой России»

Как сообщало ИА REGNUM, Павел Ксенофонтов («Единая Россия») обозвал жителя Сайсарского округа Якутска нецензурными словами, используя оскорбительные выражения. Такая реакция последовала в ответ на критику его работы. Используя нецензурные и разговорные слова, народный избранник посоветовал своему избирателю оставить негатив при себе, заняться своей работой и не тратить время.