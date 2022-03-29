Бразилиа, , 05:55 — REGNUM Президента Бразилии Жаира Болсонару вечером 28 марта доставили в военный госпиталь в столице для проведения экстренного обследования в связи с резкой болью в животе. Об этом со ссылкой на лидера Партии республиканцев Маркуса Перейру сообщает газета Globo.

Жаир Болсонару (сс) Senado Federal

По словам Перейры, вечером 28 марта Болсонару должен был принять участие в партийном мероприятии. Однако главе партии сообщили, что визит президента не состоится, поскольку его «обследуют врачи администрации».

Маркус Перейра «Сказали, что у него рефлюксная болезнь и проблемы с желудком».

Издание отмечает, что супруга Болсонару Мишель, направившаяся с мероприятия в госпиталь, сказала, что «слава богу, с ним всё хорошо».

Как сообщало ИА REGNUM, Болсонару уже четырежды проводили операцию на кишечнике из-за ножевого ранения, полученного в ходе президентской кампании в сентябре 2018 года. Последний раз его госпитализировали в январе текущего года.

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