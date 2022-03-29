Вашингтон, , 05:53 — REGNUM Сенат США принял законопроект, согласно которому из федерального бюджета выделят $52 млрд на развитие производства полупроводников для более эффективного противостояния с Китаем в технической сфере. Об этом передает телеканал C-SPAN.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

В поддержку проекта высказались 68 членов сенатора, еще 28 проголосовали против.

Ранее палата представителей Конгресса США одобрила свою версию такого законопроекта. Теперь американским законодателям необходимо создать комиссию для согласования деталей по проекту закона. После этого обе палаты Конгресса США должны будут рассмотреть компромиссную версию проекта. Только после одобрения ее документ оправится на подпись к президенту США Джо Байдену.