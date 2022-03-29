Якутск, , 05:53 — REGNUM Депутат Госсобрания Якутии Павел Ксенофонтов («Единая Россия») обозвал жителя Сайсарского округа Якутска нецензурными словами, используя оскорбительные выражения. Такая реакция последовала в ответ на критику работы парламентария, сообщила газета «Якутск Вечерний».

Агрессия

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«Для интереса заглянул на сайт Ил Тумэн и посмотрел, чем этот одномандатный занимается. С 2019 года всего за ним числится четыре законопроекта о внесении мелких правок: два в 2019, два в 2021. Что товарищ депутат делал в 2020 году, одному богу известно», — написал в соцсети житель Якутска Юрий Грин. Он проживает в том самом округе города, по которому Павел Ксенофонтов баллотировался в Госсобрание Якутии.

В ответ народный избранник посоветовал своему избирателю оставить негатив при себе, заняться своей работой и не тратить время. Два раза Павел Ксенофонтов использовал нецензурное слово, обращаясь к жителю Якутска.

Как сообщало ИА REGNUM, ярославский депутат за оскорбление горожанина заплатит десять тысяч рублей. Он распространил сведения, порочащие честь и достоинство жителя города.