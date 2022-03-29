Владивосток, , 05:38 — REGNUM В Приморье из Луганской Народной Республики прибыла жительница города Ровеньки Елена. Профильные службы уже занимаются оформлением необходимых документов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД края.

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Девушка была вынуждена покинуть родной дом и искать убежище в России. Ей уже предложили работу во Владивостоке.

Всего с начала года восемь граждан Украины обратились за помощью в получении временного убежища на территории Приморья.

14 пунктов временного размещения (ПВР) готовы принять беженцев во Владивостоке, Артеме, Арсеньеве, Уссурийске и Находке. Пункты оснащены всем необходимым для нормальной жизни, включая трехразовое питание.

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Как сообщало ИА REGNUM, российскую границу пересекли ещё более 11,5 тыс. мирных жителей Донбасса, проинформировало пограничное управление ФСБ России по Ростовской области 28 марта.