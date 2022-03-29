Симферополь, , 05:31 — REGNUM Более 130 граждан Турции эвакуировали из Херсонской области Украины в Россию, сообщает пресс-служба российского Министерства обороны.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Накануне из Херсонской области Украины на территорию Российской Федерации военнослужащими Южного военного округа была организована безопасная доставка 138 граждан Турецкой Республики и 10 граждан Украины», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что желавших покинуть регион вывезли организованной группой на автобусах или личным транспортом в составе колонны. По дороге из центра Херсона в Крым колонну сопровождали российские военнослужащие для обеспечения безопасности мирных жителей.

В ведомстве добавили, что вывоз иностранных граждан проводился по запросу иностранных посольств, а также по заявкам жителей Херсонской области. Всего из региона в Россию российские военные эвакуировали более 600 граждан иностранных государств.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта военнослужащие ЮВО эвакуировали из Херсонской области на российскую территорию 90 граждан России, Украины и Молдавии.