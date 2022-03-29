Токио, , 05:29 — REGNUM Япония в рамках антироссийских санкций с 5 апреля запрещает поставки в Россию автомобилей премиального класса, драгоценных камней и других предметов роскоши. Об этом министр экономики, торговли и промышленности страны восходящего солнца Коити Хагиуда 29 марта сообщает на пресс-конференции в Токио.

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Коити Хагиуда «Правительство приняло решение ввести запрет на экспорт в Россию предметов роскоши, включая автомобили премиум-класса, драгоценные камни, ювелирные изделия. Запрет вступает в силу 5 апреля».

К настоящему времени полный список запрещённых товаров ещё не опубликован.

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Хагиуда также подчеркнул, что по вопросу санкций, введённых из-за проведения Россией специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, Япония продолжит координировать свои действия с международным сообществом, прежде всего со странами G7.

Напомним, с конца февраля Япония уже приняла несколько пакетов антироссийских санкций, как персональных, так и направленных на различные сектора экономики и технологий.

Как сообщало ИА REGNUM, Япония внесёт поправки в закон об иностранной валюте, чтобы не допустить каких-либо послаблений в санкциях против России.

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