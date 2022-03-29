Вашингтон, 29 марта, 2022, 05:27 — ИА Регнум. Дефицита продовольствия в США не ожидается, но возможен рост цен на продукты из-за санкций против России. Такое заявление сделала 28 марта глава группы экономических советников Белого дома Сесилия Роуз в ходе брифинга.

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Экономист пояснила, что в США не ожидается дефицита продуктов, так как Соединённые Штаты — страна-экспортёр. Однако при этом Роуз уточнила, что в Белом доме отдают себе отчёт в том, что в мире существуют регионы, сильно зависящие от экспорта пшеницы из «определённых стран».

Роуз отметила, что власти США уже наблюдают «некоторое влияние» санкций на цены на топливо после отказа от закупок нефти и нефтепродуктов в России. Кроме того, ожидается, что в связи с ростом цен на удобрения и энергоносители возрастут цены и на продукты питания.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Джозеф Байден предупредил о предстоящем дефиците продуктов в связи с антироссийскими санкциями.