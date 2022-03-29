Благовещенск, 29 марта, 2022, 05:28 — ИА Регнум. Сотрудники поисково-спасательного отряда Благовещенска дежурят на опасном переезде через реку Зея. Ледовая переправа там закрыта, но люди продолжают ездить по ней на машинах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления столицы Приамурья по делам ГО ЧС.

Пресс-служба горадминистрации Салехарда Зимник Лабытнанги-Салехард

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«Движение здесь запрещено, об этом свидетельствуют установленные знаки. Однако люди готовы нарушать закон и поставить жизнь и здоровье под угрозу ради экономии времени и топлива», — отметили спасатели.

За выезд на лёд они штрафуют на сумму до 5 тыс. рублей. Опасным путём часто пользуются жители сёл Берёзовка и Семиозёрка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области 22 января под лёд провалился «КамАЗ», гружённый лесом. Масса автомобиля с грузом была выше допустимой на ледовой переправе.