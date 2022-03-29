Тернейский район, Приморский край, 29 марта, 2022, 05:20 — ИА Регнум. В Приморье сухогруз «Виктор» сел на мель — из-за шторма снять его не возможно.

Gerry Wood На мели

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По информации региональных телеграм-каналов, сухогруз застрял в районе мыса Маячного южнее села Малая Кема 28 марта. На борту находились девять членов экипажа.

В течение дня снять судно с мели пробовали два буксира компании, но безуспешно. Экипаж эвакуировали. Разлива топлива и угрозы окружающей среде нет.

Владелец «Виктора» — ООО «Синяя лента» в Корсакове.

Как сообщало ИА REGNUM, сигнал бедствия подал российский сухогруз «Омский 205» в акватории Чёрного моря, недалеко от города Керчь в Крыму.