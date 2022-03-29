Украина говорит, что всемогущество доллара и авианосцев США рухнуло
Москва, 29 марта, 2022, 05:12 — ИА Регнум. Экономика США не имеет практически никакого реального содержания за пределами финансового пузыря, а потому экономика России гораздо более реальная, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на «Первом канале».
Кургинян отметил, что суть американского мирового господства зиждется на долларах и военной силе. Доллары «впариваются» всему миру как универсальное средство, но сами они ничем не подкреплены и являются, по сути, «фуфлом». И когда кто-то начинается сомневаться в том, брать это «фуфло» или нет, на помощь американскому господству приходят авианосцы, которые наводят порядок, нужный США.
Когда выяснится, что ничего, кроме финансовой системы, в США и Великобритании нет, обнаружится, что экономика России гораздо более реальна, а все эти капитализации «кушать нельзя». По его словам, у пиара есть всегда определенное ограничение.