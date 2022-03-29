Москва, 29 марта, 2022, 05:12 — ИА Регнум. Экономика США не имеет практически никакого реального содержания за пределами финансового пузыря, а потому экономика России гораздо более реальная, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на «Первом канале».

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кургинян

Кургинян отметил, что суть американского мирового господства зиждется на долларах и военной силе. Доллары «впариваются» всему миру как универсальное средство, но сами они ничем не подкреплены и являются, по сути, «фуфлом». И когда кто-то начинается сомневаться в том, брать это «фуфло» или нет, на помощь американскому господству приходят авианосцы, которые наводят порядок, нужный США.

«Теперь если вдруг кто-то начинает сомневаться в этих деньгах… то в ответ на это рушится единство виртуальных денег и реальных авианосцев. А плюс к тому Украина говорит о том, что всемогущество этих авианосцев тоже проблематично. Оно уже в Сирии рухнуло достаточно сильно, потом в Афганистане, с которого как-то странно убежали, а теперь повсюду. Значит, теперь они понимают, что сейчас засомневаются и в авианосцах, и в деньгах. А если засомневаются, то куда рухнет эта Америка? Что там есть?» — заметил Кургинян.

Когда выяснится, что ничего, кроме финансовой системы, в США и Великобритании нет, обнаружится, что экономика России гораздо более реальна, а все эти капитализации «кушать нельзя». По его словам, у пиара есть всегда определенное ограничение.