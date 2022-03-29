Оттава, 29 марта, 2022, 05:07 — ИА Регнум. Приостановку всех своих инвестиций в России на фоне спецоперации на Украине объявила канадская нефтесервисная компания Calfrac Well Services. Об этом 28 марта сообщила пресс-служба компании.

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Поясняется, что любые инвестиции в Российской Федерации будут приостановлены, так как Calfrac Well Services выполняет свои обязательства в строгом соответствии со всеми законами и санкциями.

В частности, были отменены все запланированные поставки запчастей и оборудования в Россию, несмотря на то, что подобного рода поставки не подпадают под введённые санкции.

Calfrac Well Services стала одной из ряда нефтесервисных холдингов, объявивших о приостановке инвестиций для свой деятельности в России. В частности, к таким компаниям относятся Schlumberger, Halliburton и Baker Hughes.