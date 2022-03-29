Благовещенск, , 05:14 — REGNUM В Зейский районный суд Приамурья передано уголовное дело амурчанина, которого обвиняют в убийстве своей матери. Расследование завершено, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 марта в пресс-службе прокуратуры региона.

Убийство kropekk_pl

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Мужчина убил мать во время ссоры с нею. Инцидент произошёл во время новогодних праздников в селе Сосновый бор. У сына были претензии к женщине, потому что она злоупотребляла алкоголем и не поддерживала в доме порядок.

«Обвиняемый наносил потерпевшей удары ногами, руками, металлической кочергой и деревянным табуретом. Всего он ударил женщину не менее 50 раз в жизненно-важные органы», — отметили в прокуратуре региона.

Преступление квалифицировано как особо тяжкое. Дело расследовалось по статье 105 УК РФ (убийство). Мужчина признал свою вину.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии мужчину приговорили к восьми годам лишения свободы за убийство матери. Мужчина увидел галлюцинации и услышал голоса на почве алкогольного и наркотического опьянения, а затем напал на свою мать с ножом.