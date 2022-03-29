Эксперт: У властей Армении нет чёткой позиции по Карабаху
Ереван, 29 марта, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Армения не придерживается внятной позиции по Карабаху и склонна идти на уступки Азербайджану. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 марта заявил политолог, член экспертного клуба «Глас народа» (Армения) Арман Гукасян.
«Арарат Мирзоян противоречит сам себе, когда говорит, что, с одной стороны, в «пяти пунктах» Азербайджана нет ничего неприемлемого для армянской стороны, а с другой — отмечает, что эти пункты не отражают всю повестку переговоров. Мирзоян дает не совсем внятные ответы и не выдает чёткой позиции армянских властей по поводу предложенных Баку пунктов. Азербайджан выдвинул свою позицию и настаивает, чтобы Армения признала территориальную целостность Азербайджана с условием того, что у армянской стороны не будет никаких территориальных претензий к Баку. Там нет ничего про будущее Арцаха и его статус. По всей вероятности, Мирзоян имел в виду именно вопрос статуса Арцаха, однако он избегает открыто и чётко об этом говорить. Провокации со стороны Азербайджана резко выросли в Арцахе в качестве давления на армянскую сторону, чтобы ускорить процесс, пока Россия занята на украинском треке», — сказал эксперт.
Напомним, что министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил: «Хочу сказать, что в предложениях Азербайджана ничего неприемлемого для Армении, по сути, нет. Другой вопрос, что эти предложения полностью не отражают всю повестку переговоров». Мирзоян таким образом отреагировал на азербайджанские предложения о нормализации двухсторонних отношений, так называемые «пять пунктов».