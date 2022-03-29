Ереван, 29 марта, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Армения не придерживается внятной позиции по Карабаху и склонна идти на уступки Азербайджану. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 марта заявил политолог, член экспертного клуба «Глас народа» (Армения) Арман Гукасян.

Duma.gov.ru Арарат Мирзоян

«Арарат Мирзоян противоречит сам себе, когда говорит, что, с одной стороны, в «пяти пунктах» Азербайджана нет ничего неприемлемого для армянской стороны, а с другой — отмечает, что эти пункты не отражают всю повестку переговоров. Мирзоян дает не совсем внятные ответы и не выдает чёткой позиции армянских властей по поводу предложенных Баку пунктов. Азербайджан выдвинул свою позицию и настаивает, чтобы Армения признала территориальную целостность Азербайджана с условием того, что у армянской стороны не будет никаких территориальных претензий к Баку. Там нет ничего про будущее Арцаха и его статус. По всей вероятности, Мирзоян имел в виду именно вопрос статуса Арцаха, однако он избегает открыто и чётко об этом говорить. Провокации со стороны Азербайджана резко выросли в Арцахе в качестве давления на армянскую сторону, чтобы ускорить процесс, пока Россия занята на украинском треке», — сказал эксперт.

Напомним, что министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил: «Хочу сказать, что в предложениях Азербайджана ничего неприемлемого для Армении, по сути, нет. Другой вопрос, что эти предложения полностью не отражают всю повестку переговоров». Мирзоян таким образом отреагировал на азербайджанские предложения о нормализации двухсторонних отношений, так называемые «пять пунктов».