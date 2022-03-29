Благовещенск, 29 марта, 2022, 04:56 — ИА Регнум. Резервные запасы бумаги, расходных материалов для принтеров и всего необходимого для проведения ОГЭ и ЕГЭ создаёт министерство образования Амурской области. Приоритетом поставлено недопущение срыва экзаменационной кампании, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 марта в пресс-службе ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экзамен

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Сдавать экзамены в этом году будут 12 655 выпускников, в том числе 3877 одиннадцатиклассников. Чтобы ОГЭ и ЕГЭ состоялись, в том числе предусмотрены резервные источники электричества.

«Недопущение срыва экзаменационной кампании — одна из приоритетных задач системы образования. Учитывая сегодняшние исторические события и возможность вмешательства хакеров в работу по организации ГИА, Рособрнадзор разработал и направил в субъекты соответствующие методические рекомендации, которые позволят обеспечить безопасное проведение экзаменов», — отметила министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области принято решение принимать выпускные экзамены у школьников в обычном формате — так, как их сдавали до пандемии COVID-19. Итоговые испытания больше не будут проводится в упрощённой форме.