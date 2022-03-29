Красноярск, 29 марта, 2022, 04:37 — ИА Регнум. Во вторник, 29 марта, в Красноярске облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь, на дорогах гололедица, температура воздуха +4… +6 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Андрей Никитин Красноярск. Конец марта. Набережная у парка им. Горького

В 08:20 на Театральной площади было — 9 °C.

Ночью с 29 на 30 марта ожидается до −6… −3 °C, облачно, без осадков.

Скорость юго-восточного ветра 2−7 м/с. Давление — 743 мм рт. ст.

В среду, 30 марта, в Красноярске до +6… +9 °C, облачно, без осадков. Ночью — до +0… +2 °C.

В четверг, 31 марта, в Красноярске ожидается до +4… +7 °C днём и до +2… 44 °C ночью. Облачно, небольшой дождь.

29 марта на юге Таймырского муниципального района (МР) ожидаются порывы южного ветра 15−20 м/с, метель. В центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве на дорогах гололедица, в горных районах лавиноопасно.

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