Ланьчжоу, Китай, , 04:31 — REGNUM ЮНЕСКО и провинция Ганьсу на северо-западе Китая подписали соглашение о партнерстве в целях содействия охране культурного наследия и развитию творческих отраслей провинции, сообщает 27 марта агентство Синьхуа.

Река Хуанхэ в Ланьчжоу. Провинция Ганьсу. КНР Colegota

На виртуальной церемонии подписания директор и представитель Пекинского офиса ЮНЕСКО Шахбаз Хан заявил, что ЮНЕСКО намерена продолжать поддерживать Ганьсу в превращении в «поистине культурный центр мирового класса».

ЮНЕСКО будет внедрять передовой опыт в области сохранения и управления объектами, устойчивого развития культурного туризма, участия общин в охране наследия, охраны нематериального культурного наследия и развития культурных и творческих отраслей, сказал Хан.

Согласно соглашению, ЮНЕСКО предоставит провинции решения по внедрению рамок развития культурной и творческой индустрии, а также проведет учебные занятия по охране нематериального культурного наследия и развитию творческих отраслей.

Дуньхуан, город в провинции Ганьсу, где находятся гроты Могао, внесенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, находится на пути к тому, чтобы стать культурным центром вдоль Великого Шелкового пути, сказал Хан.

«Я также вижу фантастическую возможность для всей провинции начать представлять городское развитие следующего поколения, сосредоточив внимание на комплексном подходе к устойчивому развитию, основанному на культуре», — сказал Хан.

Ганьсу надеется, что сотрудничество позволит провинции поделиться со всем миром своим опытом в области охраны культурного наследия и инноваций, чтобы способствовать глобальному культурному развитию, сказал глава департамента культуры и туризма провинции Ганьсу Чэнь Вэйчжун.