Биробиджан, 29 марта, 2022, 04:34 — ИА Регнум. Сотрудники избирательной комиссии Еврейской автономии посетили дошкольное учреждение Биробиджана с просветительскими целями. Под их руководством дети изучали «Азбуку выборов от А до Я», каждая буква которой ассоциирована со словом, связанным с избирательным процессом, сообщил телеграм-канал избиркома региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

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Занятия проводились среди детей 6 и 7 лет в детском саду №39. Азбука была представлена дошкольникам в виде книжки-раскраски. В процессе игры дети получили элементарные представления о выборах и побывали в роли избирателей. Дошкольников учили, как вести себя на избирательном участке и голосовать. Аналогичные пособия от избиркома отправили во все детские сады региона.

«Цель и задача подобных мероприятий — это познакомить наших будущих избирателей, с законодательством Российской Федерации о выборах, порядке проведения избирательной кампании, повысить гражданскую ответственность и сформировать активную жизненную позицию молодых людей», — отметила председатель избирательной комиссии ЕАО Ольга Бабий.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году кандидаты в депутаты Ярославской области посетили детский сад с целью раздачи воспитанникам брошюры «Азбука ЖКХ». В ней были портреты кандидатов и обращение к родителям детей. Прокуратура нарушений не нашла.