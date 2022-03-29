Вашингтон, 29 марта, 2022, 04:13 — ИА Регнум. Усиление экономического давления на Россию путем санкций может привести к кризису в Европе и расколу Запада, сообщает газета The Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

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Издание указывает, что западные страны проявили единство и оперативность при введении антироссийских санкций. При этом экономическое давление на Москву приведет к росту цен в странах Евросоюза, а также к дефициту электроэнергии и проблемам с украинскими беженцами. Газета не исключает, что в Великобритании цены на электроэнергию могут вырасти на 50% уже в апреле 2022 года.

Отмечается, что проблемы с ресурсами могут произойти на Ближнем Востоке и в Африке. Это приведет к голоду, обнищанию населения, что вызовет еще одну волну беженцев в Европу. В связи с этим FT считает, что все эти факторы приведут к расколу среди западных стран, пытающихся отстаивать национальные интересы. В частности, напряжение в отношениях между лидерами Запада уже проявляется.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена поставлять газ бесплатно в Европу при отказе европейских государств приобретать энергоносители за рубли.