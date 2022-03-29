Партизанск, Приморский край, , 04:36 — REGNUM В Партизанске возбуждено уголовное дело о халатности при ремонте автодорог, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Приморья.

Плохие дороги Paweł Kuźniar

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Прокуратура проверила исполнение законодательства в сфере автодорожной деятельности. Установлено, что в феврале 2021 года администрация Партизанского городского округа заключила муниципальный контракт с ООО «Нарек» на ремонт городских автомобильных дорог на сумму более 46 млн рублей.

Выполненные подрядчиком работы были приняты заказчиком в августе 2021 года без замечаний. Однако, по результатам проверки вскрыты многочисленные нарушения требований законодательства к качеству выполненных работ и порядку их приемки, что повлекло причинение ущерба бюджетам Партизанского городского округа и краевого на сумму свыше 23 млн рублей.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры Партизанска. При этом материалы проверки направлены в орган предварительного расследования по признакам мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области начальник отдела регионального министерства строительства и инфраструктуры стал фигурантом уголовного дела о халатности.