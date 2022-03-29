Владивосток, , 04:28 — REGNUM В Приморье практически перестали регистрировать случаи телефонного мошенничества, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Мошенники Gtrk-kaluga.ru

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В 2021 году IT-преступления составили 20% в общей структуре преступности Приморья. Общий ущерб от действий виртуальных мошенников превысил 900 млн рублей.

Сложность раскрытия таких преступлений заключается в нахождении мошенников за пределами края и даже страны. По словам начальника приморской полиции Эдуарда Хабаву, с момента начала специальной военной операции на Украине, случаи телефонного мошенничества практически перестали регистрироваться.

Как сообщало ИА REGNUM, в полицию города Нижнекамска с заявлением о мошенничестве обратилась 82-летняя женщина. Аферисты выманили у нее 300 тыс. рублей.