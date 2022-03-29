Бразилиа, 29 марта, 2022, 03:57 — ИА Регнум. В штате Риу-Гранди-ду-Сул на юге Бразилии в результате масштабного ДТП с участием автобуса и лесовоза погибли шесть человек, 12 получили различные травмы. Об этом 28 марта сообщает телеканал Globo.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Трагедия произошла в результате того, что водитель лесовоза не справился с управлением и, выехав на встречную полосу, столкнулся с автобусом. После первого столкновения лесовоз перевернулся, развернувшись поперёк трассы, в него также врезались микроавтобус и легковой автомобиль.

По данным телеканала, в числе шестерых погибших оказались четверо военнослужащих девятого разведывательного полка, которые после увольнительного возвращались в часть на автобусе.

Как сообщало ИА REGNUM, минимум три человека погибли, более 20 пострадали в результате массового ДТП на шоссе №81 в американском штате Пенсильвания.