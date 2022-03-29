Челябинск, 29 марта, 2022, 03:54 — ИА Регнум. В арбитраж Челябинской области подано исковое заявление о несостоятельности, ответчиком по которому выступает производитель тракторов, бульдозеров и другой спецтехники, — ООО «Челябинский тракторный завод-Уралтрак». Исковое заявление от поставщика газа пока к производству не принято, передаёт ИА REGNUM.

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Иск от АО «Челябинскгоргаз» был подан 28 марта 2022 года. Заявлялась сумма претензий — 2 142 305,72 рубля. Одновременно с иском акционерное общество попросило об установлении размера требований. В качестве арбитражного управляющего предложен участник ассоциации СРО «Южный Урал».

Суть претензий АО к предприятию пока не раскрывалась, но 6 июня 2022 года планируется рассмотреть ещё один финансовый иск — о взыскании 1,72 млн рублей.

Компания-ответчик зарегистрирована в едином госреестре юрлиц с октября 2000 года. Уставный капитал — более 7 млрд рублей. Владельцы — АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф. Э. Дзержинского (49,3% доли), министерство имущества региона (9,2%) и АО «Концерн «Уралвагонзавод».