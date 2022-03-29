Абуджа, 29 марта, 2022, 03:47 — ИА Регнум. Группа неизвестных боевиков подорвала железнодорожные пути в штате Кадуна на северо-западе Нигерии, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на источники в нигерийских силовых структурах.

Нигерия

По их данным, по этой дороге должен был проходить пассажирский поезд в город Абуджа, в котором находятся сотни пассажиров. Тем не менее сведений о пострадавших или жертвах не приводится. Также официальных подтверждений от полиции или нигерийского правительства не поступало. Отмечается, что взрыв произошел спустя несколько дней после атаки боевиков на международный аэропорт штата Кадуна.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта группа боевиков напала на деревню в нигерийском штате Замфара. В результате нападения погибли не менее 16 мирных жителей.