Нерюнгри, Якутия, 29 марта, 2022, 03:46 — ИА Регнум. Обрушение из-за землетрясения магнитудой 3,5 произошло на шахте «Денисовская» в Якутии. Об этом сообщила 29 марта пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

В шахте

ЧП произошло в Нерюнгринском районе Якутии на шахте «Денисовская», принадлежащей угледобывающей компании «Колмар». Произошло обрушение, из шахты были эвакуированы 72 человека, пострадавших в результате ЧП нет.

Для эвакуации горнорабочих были задействованы два отделения военизированной горно-спасательной части в составе 14 человек. Работа шахты временно приостановлена, специалисты МЧС уточнили, что на шахте в течение дня будут проходить восстановительные работы.

Предыдущее землетрясение магнитудой 4,5 балла, было зафиксировано в Якутии 28 февраля. Из-за подземных толчков в шахте «Денисовская» произошёл частичный вывал угля с бортов горных выработок на двух участках. Пострадали три человека.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что после ЧП в шахте «Денисовская» в Якутии начались проблемы с поставками угля для ГРЭС.