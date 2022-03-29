Вашингтон, 29 марта, 2022, 03:32 — ИА Регнум. Американский киноактёр Уилл Смит публично извинился перед комиком Крисом Роком, которого он за неудачную шутку о жене ударил по лицу на церемонии вручения премии «Оскар». Об этом Смит написал на своей странице в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Цитата из к/ф «Аладдин». реж. Гай Ричи. 2019. США Уилл Смит в роли Джина

Уилл Смит «Я хочу публично перед тобой извиниться, Крис, я вышел из себя и был не прав. Мне очень стыдно, и мои действия не были присущи человеку, которым я бы хотел быть».

Напомним, на проходящей 28 марта церемонии Крис Рок объявлял претендентов на премию в номинации «Лучший документальный фильм» и пошутил о причёске актрисы Джаты Пинкетт-Смит, которая страдает от аутоимунного заболевания, вызывающего выпадение волос. Рок назвал её причёску «слишком короткой», после чего Уилл Смит встал с места, вышел на сцену и ударил Рока по лицу.

Как сообщало ИА REGNUM, актёр Сергей Безруков высказался относительно инцидента, который произошёл во время церемонии вручения премии «Оскар-2022».

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