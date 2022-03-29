Грозный, 29 марта 2022, 03:34 — REGNUM На аукционах, в рамках которых выбирали подрядчиков на две крупные общеобразовательные школы в Грозненском районе Чечни, конкурентной борьбы не случилось. На каждый из двух тендеров было подано всего по одной заявке, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на протоколы.
Обе школы должны быть построены до конца августа 2023 года и вмещать по 720 учеников. Начальная цена обоих лотов составляла по 499,8 млн рублей. Одну школу предполагается возвести в селе Толстой-Юрт, а другую — в Первомайском.
Заказчиком в контракте является министерство образования и науки региона.
В протоколах подведения итогов торги признаны не состоявшимися, но не указано, будут ли контракты подписаны с единственными участниками.