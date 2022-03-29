Грозный, 29 марта, 2022, 03:34 — ИА Регнум. На аукционах, в рамках которых выбирали подрядчиков на две крупные общеобразовательные школы в Грозненском районе Чечни, конкурентной борьбы не случилось. На каждый из двух тендеров было подано всего по одной заявке, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на протоколы.

(сс) klimkin К школе готов!

Обе школы должны быть построены до конца августа 2023 года и вмещать по 720 учеников. Начальная цена обоих лотов составляла по 499,8 млн рублей. Одну школу предполагается возвести в селе Толстой-Юрт, а другую — в Первомайском.

Заказчиком в контракте является министерство образования и науки региона.

В протоколах подведения итогов торги признаны не состоявшимися, но не указано, будут ли контракты подписаны с единственными участниками.