Бразилиа, , 03:18 — REGNUM Правительство Бразилии подтвердило планы по смене главы нефтегазовой компании Petrobras. Об этом сообщает пресс-служба бразильского министерства энергетики.

Здание Petrobras в Рио-де-Жанейро Junius

В заявлении говорится, что бразильское правительство предлагает поставить на пост главы корпорации экономиста Адриану Пиреса. Ожидается, что предложение будет утверждено 13 апреля на заседании руководства компании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Бразилии Жаир Болсонару предложил сместить главу нефтегазовой компании Petrobras Жоакима Силву и Луну. Поводом для перестановок стало решение корпорации поднять отпускные цены на топливо, что вызвало резкий рост стоимости бензина и дизтоплива для жителей республики.