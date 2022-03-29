Петропавловск-Камчатский, , 03:18 — REGNUM Власти Камчатки заверили, что в крае создан достаточный резерв лекарств, как в аптеках, так и в учреждениях здравоохранения. С начала года льготники разной категории получили медикаментов на сумму в 156 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

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«Министерством здравоохранения Камчатского края дважды в неделю осуществляется мониторинг лекарственного обеспечения. Мы видим определенную напряженность, связанную с временным ажиотажным спросом. Граждане не только на Камчатке, но и по всей России приобретают лекарственные препараты про запас, ожидая возможные проблемы», — рассказала заместитель председателя правительства Камчатки Виктория Сивак.

Федеральным льготникам выдано лекарств по 9,5 тыс. рецептов на общую сумму более 19,6 млн рублей. По региональной льготе обслужили 52 тыс. рецептов на сумму 137 млн рублей.

Специалисты заверили, что из-за введённых антироссийских санкций перебоев в поставках лекарств не будет.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине создали полугодовой запас лекарств — в наличии есть все препараты, в том числе импортные или их отечественные аналоги.