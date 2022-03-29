Тегеран, 29 марта, 2022, 07:57 — ИА Регнум. 28 марта бывший президент Института политических и международных исследований (IPIS) при министерстве иностранных дел Ирана заявил, что Тегеран принимал афганских беженцев в течение многих десятилетий и проделал фантастическую работу в этом вопросе, несмотря на санкции США. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Https://www.irna.ir/ Флаги Афганистана (слева) и Ирана (справа)

Мохаммад Казем Саджадпур выразил свое мнение на однодневной международной конференции на тему «Перспективы развития ситуации в Афганистане», организованной Центром по Афганистану, Ближнему Востоку и Африке (CAMEA) в Институте стратегических исследований Исламабада (ISSI) в сотрудничестве с Фондом Фридриха Эберта (FES).

Назвав Афганистан самым сложной страной в мире, он выделил три пункта, а именно A (Руководство), B (Баланс и управление) и C (Компас и сотрудничество), обсуждая ситуацию в Афганистане.

Он отметил, что Афганистан бросал вызов всем на протяжении своей истории, подчеркнув, что все думали об Афганистане легкомысленно, хотя афганцы победили три империи, а именно Великобританию, Советский Союз и США.

Далее Саджадпур заявил: «В современных реалиях гегемония невозможна, будь то глобальная, региональная или локальная. В связи с этим ни одна из существующих сил не может доминировать в Афганистане».

Дипломат также сообщил, что даже талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) довольно разнообразны, у них есть свой собственный динамизм, однако однобокий взгляд не может быть гегемоном в этой группе.

Объясняя свой второй пункт «Баланс и управление», Саджадпур сказал, что международная оккупация Афганистана продолжалась последние четыре десятилетия, однако мы не видим никакого баланса в этой стране. «Таким образом, мы должны помочь не диктовать афганскому народу, а установить прочный баланс в стране», — заявил он.

Дипломат отметил, что политический баланс очень важен как для Афганистана, так и для региона в целом.