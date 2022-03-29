Тегеран, 29 марта, 2022, 07:59 — ИА Регнум. 28 марта председатель Стратегического совета Ирана по международным отношениям Камаль Харрази подчеркнул важность укрепления двусторонних отношений с Катаром. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Харрази сделал это заявление на встрече с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдулрахманом бен Джассимом Аль Тани в кулуарах Форума в Дохе 2022 года.

В ходе встречи он рассказал о последних региональных событиях и текущем уровне двусторонних связей с Катаром.

Между тем, Джассим Аль Тани приветствовал развитие отношений между двумя странами и подчеркнул важность решения существующих проблем путем внутрирегиональных переговоров.

Он также высоко оценил участие Ирана в Дохийском форуме 2022 года и подчеркнул важность проведения дальнейших консультаций между официальными лицами двух стран.

Тем временем на отдельной встрече с премьер-министром Ливана Наджибом Микати Харрази заявил, что отмена санкций, предоставление необходимых гарантий и удаление имени КСИР из черного списка США должны быть достигнуты до заключения соглашения.

Касаясь событий в Ливане, он заявил, что прекращение иностранного вмешательства и проведение внутригосударственных переговоров являются единственным решением ливанского кризиса.