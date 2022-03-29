Мытищи, Московская область, , 03:15 — REGNUM Предприятие, которое производит известные миниатюры на шкатулках с 1795 года, было реализовано в рамках программы приватизации имущества Московской области. Акции АО «Федоскинская фабрика миниатюрной живописи» были проданы по стартовой цене, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на протокол.

Рабочее место мастера в «Федоскино» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Победителем аукциона признан участник № 1 — Гладкин Сергей Сергеевич, предложивший цену приобретения акций — 119 861 000 рублей», — отмечается в протоколе.

Договор купли-продажи акций, которые составляют 100% уставного капитала компании, должен быть заключён в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов.

Напомним, фабрика в едином госреестре зарегистрирована с 2017 года, имеет в активе девять объектов недвижимости в одноимённом селе, в том числе шесть нежилых зданий. За 2020 год АО указало выручку в размере более 16 млн рублей.

Работы мастеров фабрики в виде лаковых миниатюр на шкатулках ранее дарили видным деятелям.

Напомним, в апреле в рамках программы приватизации также планируется продать с молотка ещё десяток государственных активов.