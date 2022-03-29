Мытищи, Московская область, 29 марта, 2022, 03:15 — ИА Регнум. Предприятие, которое производит известные миниатюры на шкатулках с 1795 года, было реализовано в рамках программы приватизации имущества Московской области. Акции АО «Федоскинская фабрика миниатюрной живописи» были проданы по стартовой цене, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на протокол.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рабочее место мастера в «Федоскино»

«Победителем аукциона признан участник № 1 — Гладкин Сергей Сергеевич, предложивший цену приобретения акций — 119 861 000 рублей», — отмечается в протоколе.

Договор купли-продажи акций, которые составляют 100% уставного капитала компании, должен быть заключён в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов.

Напомним, фабрика в едином госреестре зарегистрирована с 2017 года, имеет в активе девять объектов недвижимости в одноимённом селе, в том числе шесть нежилых зданий. За 2020 год АО указало выручку в размере более 16 млн рублей.

Работы мастеров фабрики в виде лаковых миниатюр на шкатулках ранее дарили видным деятелям.

Напомним, в апреле в рамках программы приватизации также планируется продать с молотка ещё десяток государственных активов.