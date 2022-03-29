Ереван, 29 марта, 2022, 03:27 — ИА Регнум. Политика властей Армении является антироссийской и направленной на заигрывание с Западом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 марта заявил политолог, член экспертного клуба «Глас народа» (Армения) Арман Гукасян.

Арман Гукасян

Власти Армении проводят бесхребетную политику, пытаясь вновь заигрывать с Западом. Армянские власти под давлением Запада разыгрывают сейчас антироссийскую карту. Депутаты от власти и в целом командав эти дни выступают с различными интервью, в которых критикуют работу миротворцев — якобы они не хорошо справляются с их задачами, а Пашинян в телефонной беседе с президентом России подчеркнул, что нужно провести расследование деятельности российских миротворцев в Карабахе. Это очень опасные игры, в которые начала играть власть Армении. Они снова ведут Армению по пути новых потрясений.