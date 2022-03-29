Политолог: армянские власти разыгрывают антироссийскую карту
Ереван, 29 марта, 2022, 03:27 — ИА Регнум. Политика властей Армении является антироссийской и направленной на заигрывание с Западом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 марта заявил политолог, член экспертного клуба «Глас народа» (Армения) Арман Гукасян.
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Никол Пашинян
Власти Армении проводят бесхребетную политику, пытаясь вновь заигрывать с Западом. Армянские власти под давлением Запада разыгрывают сейчас антироссийскую карту. Депутаты от власти и в целом команда Никола Пашиняна в эти дни выступают с различными интервью, в которых критикуют работу миротворцев — якобы они не хорошо справляются с их задачами, а Пашинян в телефонной беседе с президентом России подчеркнул, что нужно провести расследование деятельности российских миротворцев в Карабахе. Это очень опасные игры, в которые начала играть власть Армении. Они снова ведут Армению по пути новых потрясений.
Напомним, что в Нагорном Карабахе 24 марта азербайджанские войска перешли линию соприкосновения, что вызвало резкое обострение обстановки во всём регионе. По состоянию на 28 марта азербайджанские силы не вернулись на прежние позиции. МИД Армении в своём заявлении потребовал расследования действий российских миротворцев.