Тегеран, , 08:03 — REGNUM 28 марта министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что отсутствие у США решимости снять произвольные санкции в отношении Ирана является главным препятствием на пути достижения соглашения на переговорах в Вене. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Хосейн Амир Абдоллахиян En.mfa.gov.ir

Амир Абдоллахиан выступил с замечаниями на встрече с заместителем главы внешнеполитического ведомства ЕС Энрике Морой, заявив, что главным приоритетом Ирана является получение экономических преимуществ от отмены санкций.

Мора провел переговоры с министром иностранных дел Ирана после встречи с высокопоставленным иранским переговорщиком Али Багери Кани. Обе стороны обсудили текущий ход переговоров в Вене по отмене санкций в отношении Ирана.

Отметив, что Иран принял участие в переговорах с серьезной решимостью, иранский министр иностранных дел заявил, что другие стороны переговоров, в частности США, должны придерживаться реалистичного подхода, чтобы иметь возможность решить оставшиеся вопросы.

Заместитель главы внешнеполитического ведомства ЕС, со своей стороны, представил отчет о последних событиях в австрийском переговорной процессе.