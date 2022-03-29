Тегеран, , 08:06 — REGNUM Министерство нефти Ирана провело необходимые исследования по разработке и бурению на совместном газовом месторождении Араш с Саудовской Аравией и Кувейтом, заявил иранский чиновник. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 28 марта.

Иран Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Министерство нефти Ирана подготовило почву для разработки газового месторождения Араш», — отметил Ахмад Ассадзаде, заместитель министра нефти по международным и коммерческим вопросам.

«Разработка и бурение на совместных месторождениях должны осуществляться солидарно», — подчеркнул он.

По поводу задержки бурения на месторождении Араш чиновник заявил, что Кувейту необходимо принять решение о границе на совместном газовом месторождении.

«Когда другая сторона начнет разрабатывать совместное месторождение в одностороннем порядке, не обращая внимания на проведённые переговоры, причин для задержки не останется», — заявил иранский представитель.

Ассадзаде подчеркнул: «Иран считает, что бурение на совместных месторождениях должно проводиться солидарно. Это приведет к углублению двусторонних экономических отношений».