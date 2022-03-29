Тегеран, , 08:12 — REGNUM За прошедший иранский календарный год, закончившийся 20 марта 2022 года, ненефтяной объем внешней торговли Ирана составил 100 миллиардов долларов. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 28 марта.

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«Страна достигла этого показателя в результате произведённого обмена товаров в размере 162 миллиона тонн», — объявил глава Таможенной администрации Ирана Али-Реза Мокаддаси. Он отметил, что данный показатель показал рост на 38 процентов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Говоря об экспорте страны, Мокаддаси сообщил, что за прошедший год в разные страны мира было экспортировано 122 миллиона тонн иранской продукции на сумму 48 миллиардов долларов.

Как он подчеркнул, эта цифра показывает 41-процентный рост по сравнению с предыдущим годом, поскольку иранские экспортеры в ходе сбыта произведённой продукции заработали на 14 миллиардов долларов больше.

По словам чиновника, в прошлом году основными направлениями иранского экспорта были Объединенные Арабские Эмираты, Китай, Турция, Ирак и Афганистан.