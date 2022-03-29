Тегеран, 29 марта, 2022, 08:16 — ИА Регнум. 28 марта министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан и его бельгийская коллега Софи Вильмес в телефонном разговоре обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

En.mfa.gov.ir Хосейн Амир Абдоллахиян

Обе стороны обсудили укрепление экономических связей, совместные деловые операции, а также тесное политическое сотрудничество в международных организациях.

Амирабдоллахиан отметил, что отношения Исламской Республики Иран с Бельгией важны в связи с расположением европейских и международных организаций в Брюсселе. Кроме того, иранский дипломат указал на позитивный характер двустороннего сотрудничества в ряде областей.

Иранский высокопоставленный представитель также упомянул о переговорах по ядерной программе в Вене и прогрессе, достигнутом к настоящему времени. Он подтвердил, что решение оставшихся двух вопросов требует практических шагов со стороны Соединенных Штатов.

Министр иностранных дел Бельгии, со своей стороны, в телефонном разговоре коснулась существующего парламентского сотрудничества и ряда двусторонних соглашений, успешно реализуемых двумя государствами.