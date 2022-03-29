Вашингтон, 29 марта 2022, 03:03 — REGNUM Первый в этом году суборбитальный полёт корабля New Shepard американской компании Blue Origin с космическими туристами на борту из-за плохой погоды перенесён с 29 на 31 марта. Об этом 28 марта сообщает пресс-служба компании.
Отмечается, что старт запланирован на 07:20 по местному времени (15:20 мск).
Ранее The Hollywood Reporter опубликовал информацию о том, что планировавший участвовать в этом полёте комик Пит Дэвидсон по неназванной причине «больше не может присоединиться» к другим пяти пассажирам.
Напомним, первый успешный суборбитальный полёт корабля New Shepard с пассажирами на борту состоялся 20 июля 2021 года.
Как сообщало ИА REGNUM, американская компания Blue Origin 11 декабря 2021 года провела успешный пуск космического корабля New Shepard с шестью туристами на борту, в числе которых предприниматели, телеведущий и дочь знаменитого американского астронавта Алана Шепарда.
Читайте ранее в этом сюжете: Корабль New Shepard совершил суборбитальный полёт с туристами