Вашингтон, 29 марта, 2022, 03:03 — ИА Регнум. Первый в этом году суборбитальный полёт корабля New Shepard американской компании Blue Origin с космическими туристами на борту из-за плохой погоды перенесён с 29 на 31 марта. Об этом 28 марта сообщает пресс-служба компании.

Кадр из видео «Трансляция пуска Blue Origin New Shepard». youtube.com Пуск

пресс-служба Blue Origin «В связи с прогнозируемым сильным ветром во время операций по запуску… во вторник, 29 марта, и в среду, 30 марта, команда New Shepard Mission Operations приняла решение перенести запуск NS-20 на четверг, 31 марта».

Отмечается, что старт запланирован на 07:20 по местному времени (15:20 мск).

Ранее The Hollywood Reporter опубликовал информацию о том, что планировавший участвовать в этом полёте комик Пит Дэвидсон по неназванной причине «больше не может присоединиться» к другим пяти пассажирам.

Напомним, первый успешный суборбитальный полёт корабля New Shepard с пассажирами на борту состоялся 20 июля 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, американская компания Blue Origin 11 декабря 2021 года провела успешный пуск космического корабля New Shepard с шестью туристами на борту, в числе которых предприниматели, телеведущий и дочь знаменитого американского астронавта Алана Шепарда.