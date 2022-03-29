Тегеран, 29 марта, 2022, 08:18 — ИА Регнум. 28 марта представитель министерства иностранных дел Ирана, реагируя на недавно объявленное саудовско-кувейтское соглашение об общем газовом месторождении Араш, заявил: «Газовое месторождение Араш-Аль-Дарре является общим для Ирана, Кувейта и Саудовской Аравии, а некоторые его части находятся в ирано-кувейтских водах без определенной границы». Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Https://www.irna.ir/ Саид Хатибзаде

«В соответствии с международными законами и нормами, любое использование или разработка в этой области должны осуществляться в сотрудничестве между всеми тремя странами, что противоречит недавнему незаконному шагу Кувейта и Саудовской Аравии по установлению правового статуса данного региона», — отметил Саид Хатибзаде.

Он подчеркнул, что Исламская Республика Иран, как она неоднократно заявляла, готова к сотрудничеству в деле использования совместного газового месторождения с Кувейтом и Саудовской Аравией.

В этой связи страна вступит в переговоры и одновременно будет действовать в рамках прежнего соглашения с Кувейтом о проведении морских границ. Кроме того, Иран готов установить трехсторонний диалог по определению пограничных пунктов.