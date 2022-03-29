Тегеран, 29 марта, 2022, 08:20 — ИА Регнум. 28 марта министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан заявил, что страна достигла точки всеобщего согласия на переговорах в Вене, отметив при этом, что ряд важных вопросов все еще остается нерешенным. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

En.mfa.ir Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан

Амир Абдоллахиан заявил, что любое новое соглашение не будет выходить за рамки соглашения 2015 года, известного как Совместный всеобъемлющий план действий. Министр иностранных дел отметил, что на переговорах был достигнут большой прогресс в отмене произвольных санкций в отношении Ирана.

«Американцы сообщили, что хотят прямых переговоров, и заявили, что стремятся продемонстрировать добрую волю Байдена», — подчеркнул Амирабдоллахиан, указав при этом, что США должны в скорейшие сроки отменить санкции в отношении Ирана.

Ссылаясь на чрезмерные требования США, он отметил, что переговорам мешают некоторые трудности, исходящие от американской стороны.

Министр иностранных дел также заявил, что исключение иранских физических и юридических лиц из списка санкций США является одним из главных вопросов на переговорах.