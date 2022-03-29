Вашингтон, , 03:00 — REGNUM Стратегия ядерного сдерживания является надежной и эффективной. Об этом говорится в комментариях Пентагона к новой нацстратегии безопасности США.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Комплексное сдерживание активно благодаря боеспособным силам, поддерживаемым безопасным надежным и эффективным ядерным сдерживанием», — заявили в минобороны США.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 марта Пентагон передал новую стратегию национальной безопасности США. В документе Россия рассматривается американским минобороны как «острая угроза». Также в пояснительной записке Пентагона говорится о намерениях США и НАТО принять меры сдерживания России. Тем не менее главным противником Соединенных Штатов в документе по-прежнему значится Китай.

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