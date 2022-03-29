Тегеран, 29 марта, 2022, 08:23 — ИА Регнум. 28 марта президент Ирана Ибрагим Раиси объявил о необходимости установления более тесных и конструктивных отношений между Ираном и Народной Республикой Бангладеш. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Kremlin.ru Президент Ирана Ибрахим Раиси

Иранский президент сделал эти замечания в официальном письме своему бангладешскому коллеге Мохаммеду Абдул Хамиду по случаю Национального дня страны.

Также в отдельном послании премьер-министру Бангладеш Шейху Хасине Вазед президент Ирана указал на готовность к дальнейшему укреплению двусторонних отношений между двумя странами в свете усилий, предпринятых высшими должностными лицами дружественных государств.

В данных посланиях Ибрагим Раиси также выразил надежду, что двусторонние отношения и плодотворное взаимодействие будут впредь лишь укрепляться на основе взаимопонимания и взаимного уважения официальных лиц двух стран.

Напомним, что Народная Республика Бангладеш провозгласила свою независимость в 1971 году.