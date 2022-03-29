Тегеран, , 08:24 — REGNUM 28 марта президент Исламской Республики Иран (ИРИ) Ибрагим Раиси в отдельном письме президенту Греции Катерине Сакелларопулу и премьер-министру Кириакосу Мицотакису поздравил своих иностранных коллег с национальным днем. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Эбрахим Раиси khamenei.ir

В своем послании премьер-министру Греции иранский президент сослался на длительную историю отношений между Ираном и Грецией, выразив надежду, что обе страны станут свидетелями дальнейшего расширения связей в различных областях, представляющих взаимный интерес.

Также в послании своему греческому коллеге действующий президент Ибрагим Раиси заявил, что дружественные двусторонние отношения между Тегераном и Афинами должны отвечать интересам обеих сторон в свете совместных усилий правительств Ирана и Греции по укреплению взаимного сотрудничества.