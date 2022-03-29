Тегеран, 29 марта, 2022, 08:25 — ИА Регнум. Дом культуры Исламской Республики Иран в пакистанском городе Равалпинди провел церемонию празднования персидского нового года (Навруз). Об этом сообщило иранское агентство IRNA 27 марта.

Franrasyan Девушки на празднике Навруз

Иранская миссия в Равалпинди провела культурное мероприятие, в котором приняли участие несколько политических, религиозных, культурных и академических деятелей из Пакистана.

Учитывая тот факт, что персидская культура оказала значительное влияние на культуру, традиции и язык Пакистана, обе нации имеют множество общих черт, на что указывает празднование Навруза.

Церемония началась после чтения священного Корана и исполнения государственного гимна Пакистана и Ирана. Затем были показаны несколько коротких документальных фильмов о традициях Навруза, а также об исторических, культурных и туристических достопримечательностях Исламской Республики Иран.

Фарамарз Рахманзаде, председатель Дома культуры Ирана, поздравил с праздником жителей Пакистана, Афганистана и Ирана, а также всех иностранных лиц, говорящих на персидском языке.