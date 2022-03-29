Тегеран, , 08:26 — REGNUM 27 марта официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил в ответ на так называемое соглашение между Саудовской Аравией и Кувейтом, что Тегеран оставляет за собой право эксплуатировать совместное газовое месторождение Араш/аль-Дорра. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Саид Хатибзаде Https://www.irna.ir/

Газовое месторождение Араш/аль-Дорра является совместным газовым месторождением Ирана, Кувейта и Саудовской Аравии. Часть месторождения расположена в неуказанных акваториях между Кувейтом и Ираном, сообщил пресс-секретарь МИД Ирана.

«В соответствии с международными нормами и правилами, любые действия по эксплуатации и разработке газового месторождения должны осуществляться в соответствии с координацией и сотрудничеством всех трех стран», — отметил Хатибзаде.

Он также подчеркнул, что недавний документ между Кувейтом и Саудовской Аравией, по-видимому, противоречит действующим соглашениям и существующим договоренностям, в связи с чем является незаконным и не оказывает никакого влияния на правовую ситуацию на газовом месторождении.

Тегеран вновь заявил, что иранская сторона готова начать переговоры с соседями о способе эксплуатации совместного газового месторождения и одновременно провести переговоры с кувейтскими официальными лицами об определении границ.